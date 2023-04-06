Wildberries готов решать претензии клиентов мирно, без привлечения суда и Роспотребнадзора

Специалист Wildberries по взаимодействию с органами госвласти Петр Аракчеев рассказал о том, что маркетплейс готов к диалогу с недовольными покупателями. Компания разработала и приняла ряд решений, которые ускорят сроки рассмотрения претензий.

Аракчеев отметил, что Wildberries создал специальный канал для Роспотребнадзора — на заявки покупателей теперь будут реагировать сразу же, в момент обращения. Также менеджер рассказал, что специалистами маркетплейса была разработана система для рассмотрения претензий внутри компании, без привлечения госструктур.

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Источник: 1prime.ru