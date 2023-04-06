Выживут сильные: нумеролог Алена Некрасова рассказала, кто останется на планете Земля в 2023 году

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По словам Некрасовой, на планете останутся те, кто поможет создавать позитивный мир. Она отметила, что необходимо принять себя как личность достойную самоуважения. А также нумеролог подчеркнула, что нужно принять других людей, мир и то, что происходит в мире, а это значит любить всех и принимать все, как есть, без негатива и осуждения.

Эксперт напомнила, что особенно хорошо благодарить каждый день за все, что вы имеете, делать то, что вам нравится, и у вас все получится.