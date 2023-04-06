Нежнейший манник на сметане: просто смешайте продукты за 5 минут и отправьте в духовку

Манник — идеальная выпечка для завтрака. По этому рецепту он получается воздушным, ароматным и румяным. На приготовление не уйдет много времени, тесто можно замесить всего за 5 минут.

Вам потребуется: 150 грамм сливочного масла, два средних яйца, 180 грамм сахара, 200 грамм сметаны, 160 грамм манной крупы, 130 грамм муки, 1 ч. ложка разрыхлителя и немного подсолнечного масла, чтобы смазать форму.

Взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним растопленное масло, сметану, манную крупу, муку и разрыхлитель — перемешайте. Получившуюся массу уберите в сторону, ей нужно постоять в тепле 20 минут. Затем разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте форму растительным маслом, выложите в нее тесто и выпекайте манник 20-25 минут.

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Источник: lifehacker.ru