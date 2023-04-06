За два месяца произойдет череда важных событий: в ближайшие 20 лет мир ожидают глобальные перемены

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Астролог Лилия Любимова рассказала, на что следует обратить внимание.

В последние годы в мире происходит много событий. У многих это обостряет чувство тревоги. Астролог Лилия Любимова рассказала, что может ожидать человечество впереди. Она посоветовала обратить внимание на события, которые будут произойти в апреле и мае. По ее словам, в эти два месяца мир увидит череду событий, которые в итоге приведут к переменам в ближайшие 20 лет, пишет сайт sib.fm.

Астролог также добавила, что лучше обращать внимание даже на мелкие и локальные конфликты. Она подчеркнуло, что просто необходимо быть более мягкими и терпимыми, иначе изменения будут серьезными.

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«Сейчас формируется некая закладка в связи с определенными планетарными циклами того, что будет происходить глобально в масштабе планеты Земля на долгий период времени», – пояснила Любимова.

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