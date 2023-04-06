За два месяца произойдет череда важных событий: в ближайшие 20 лет мир ожидают глобальные перемены

Астролог также добавила, что лучше обращать внимание даже на мелкие и локальные конфликты. Она подчеркнуло, что просто необходимо быть более мягкими и терпимыми, иначе изменения будут серьезными.

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