Просто тихий ужас — лучше готовьтесь: метеорологи дали поражающий прогноз на май

Настал апрель и во многих городах потеплело. В Москве воздух стал прогреваться даже до +14 градусов. Снег на газонах растаял, а солнце стало выходить чаще из-за туч. А теперь синоптики дали тревожный прогноз на последний весенний месяц, пообещав настоящий природный ужас. Метеорологи предупредили, что грядут жаркие аномалии, которых в большинстве регионов России не было с 18 века.
По словам синоптиков, в первой половине мая температура ожидается уже выше нормы — около +15 градусов, а потом затем она начнет стремительно расти. В европейской части страны, температура будет расти до +30 градусов. По данным primpress.ru, такая погода ожидается в Москве, а также в Ярославской, Рязанской и других областях.
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По словам экспертов, будут дни, когда температура будет резко падать из-за прихода холодных воздушных масс с севера. В этот период придется готовиться к неприятной погоде: будут проливные дожди и грозы, ураганы.
В Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске и Владивостоке к концу мая также будет жарко до +35 градусов. На юге же май ожидается прохладным — со средней температурой +15 градусов.