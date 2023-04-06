Как ускоренный режим на стиралке гробит машину: не используйте зря — не экономит

Те, кто постоянно стирают вещи на режиме «Быстрая стирка» (либо «Ускоренная стирка», «Быстро+» и пр.), наверняка, заметили, что вещи в ней не всегда отстирываются, иногда имеют следы порошка. Да и машинка вдруг начинает издавать зловоние.

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Все логично — эта функция не предназначена для постоянного использования. Она нужна только для легкого освежения вещей, которые вы надели 1-2 раза, без следов загрязнений и запаха. И она не рассчитана на большое количество порошка, поэтому у вас остаются следы на одежде.

Да и сама машинка при постоянном применении функции тоже сильно страдает. Во время этого режима стиралка работает на 30-40 градусах, а бактерии и прочие микроорганизмы погибают при 60 градусах и выше. Соответственно внутри машины у вас начинают жить грибки и бактерии, размножаться и издавать зловоние. Потом появляется засор, и техника просто ломается.

Так что ни о какой экономии, как многие рассчитывают, включая короткий режим стирки, тут и речи нет. Выйдет все намного дороже!

Помните, что на машинке нужно хотя бы 1 раз в пару недель запускать программу при температуре 60-90 градусов.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».