Как убрать царапины со стеклокерамической плиты: будет как новая

Как бы аккуратно вы не пользовались плитой — избежать появления мелких потертостей на стеклянной варочной панели не получится. К счастью, есть простой способ вернуть вашей технике первоначальный вид.

Если царапины видно, но пальцем они не ощущается, то с проблемой легко справится обычная пищевая сода.

Возьмите пару ложек соды, добавьте к ней немного воды — перемешайте: должна получиться пастообразная субстанция. Нанесите средство на поврежденные участки плиты с помощью кусочка ткани и вотрите состав в покрытие. После этого удалите соду влажной тряпкой. Если царапины стали меньше, но все еще видны — повторите процедуру еще раз.

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Источник: remsteklospb.ru