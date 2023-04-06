Положите в унитаз горсть этого средства, и проблема известкового налета решена: 3 простых ингредиента

Желтые пятна, известковый налет и запах в унитазе моментально испарятся под действием простого средства, которое легко готовится дома.

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Это средство не имеет сильного неприятного запаха, а все необходимое для него, наверняка, есть у каждого в доме.

Нам необходимы следующее: 40 г соли, 125 г пищевой соды, несколько капель вашего любимого эфирного масла.

В стеклянной мисочке тщательно перемешать ингредиенты. Смыть воду, чтобы стенки унитаза были влажными, нанести состав и обработать ершиком. Смыть водой. Унитаз станет идеально чистым.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».