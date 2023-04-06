Пять лучших подкормок для яблони: вносить уже через несколько дней!

Яблоня не будет хорошо плодоносить, если ее не подкармливать. Первую подкормку нужно сделать уже в середине апреля.

Внесите в зeмлю под каждое дерево примерно по 5 ведер пeрепревшего навоза. В это же время можно внести мочевину, ей просыпьте почву под деревьями примерно по 500 граммов на каждую.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во время цветения яблонь полейте каждую следующим составом: 50 литров воды, 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия.

В момент налива яблок полейте яблони другим раствором. В 30 литров воды введите 30 граммов сухого гумата натрия, предварительно растворив его в горячей воде, 130 граммов нитрофоски. Этого раствора достаточно для одного дерева.

После сбора урожая подкормите яблони раствором 300 граммов сернокислого калия и 300 граммов суперфосфата на 3-4 ведра воды. Этот объем предназначен для одного дерева.

Если же на улице стоит дождливая погода, можно просто равномерно рассыпать эти удобрения по почве у ствола.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».