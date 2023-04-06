Грязь растворится, и сама слезет: как в два счета смыть наслоения внутри духовки – берем уксус

Невероятно простой и дешевый способ очищения духовок понравится вам обязательно. Все, что вам нужно, — это уксус и сода. Трудозатрат почти никаких! Да и по кошельку такие средства точно не ударят.

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Итак, возьмите глубокую миску, налейте в нее уксуса примерно полстакана, поставьте в печь. Включите на максимальную температуру и кипятите минут 10–15. Далее оставьте духовку закрытой минут 10 или больше, если загрязнения сильные. В это время можно заняться другими делами.

Откройте духовку, на мокрую губку нанесите соду и очистите поверхности внутри. Смойте чистой водой. Все!

Вы увидите, что все наслоения сойдут практически сами. Если печь очень грязная, можно повторить или больше времени прокипятить уксус. Результат блестящий.

Тот же метод можно использовать для очищения микроволновок.

Источник: дзен-канал «Рецепты от канала Михаил Vegan».