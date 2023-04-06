Зачем кипятить кусочки лимона в микроволновке: забудете о грязи и жире внутри

Очистить микроволновку от наслоений засохших остатков пиши внутри может лимон. Он реально качественно справится со своей задачей, размягчив все наслоения в два счета.

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Возьмите половинку лимона и положите его в миску с водой. Отправьте кипятиться в микроволновку на 5–7 минут, а дальше оставьте печь закрытой на пару часов. Конденсат на стенках должен пропитать всю грязь и сделать ее мягкой, легкосмываемой.

Далее по всей обработанной поверхности пройдитесь лимоном и протрите тряпочкой. То же самое можно проделать с обычной духовкой.

Источник: дзен-канал «Рецепты от канала Михаил Vegan».