Каждый день только хуже! Раскрываем честный курс доллара — цифры напрягают даже бывалых

Американская валюта достигла уровня 79,87 рубля, поразив своей стабильной динамикой к повышению.

Отметим, что валюта США практически действует по сценарию российских финансовых аналитиков, которые озвучили ранее свои не слишком позитивные прогнозы. По их мнению, в апреле доллар дорастет до 80 рублей и станет повышаться и дальше.

Источник: 1prime.ru