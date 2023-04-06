Каждый день только хуже! Раскрываем честный курс доллара — цифры напрягают даже бывалых

Утро 6 апреля началось с недобрых новостей, которые пришли с Мосбиржи. Доллар опять укрепил свои позиции и повысился на 3 копейки.
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Американская валюта достигла уровня 79,87 рубля, поразив своей стабильной динамикой к повышению.
Отметим, что валюта США практически действует по сценарию российских финансовых аналитиков, которые озвучили ранее свои не слишком позитивные прогнозы. По их мнению, в апреле доллар дорастет до 80 рублей и станет повышаться и дальше.
Источник: 1prime.ru