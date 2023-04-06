Обязательно посадите этот цветок у грядок: прогонит колорадского жука, луковую муху, бабочек-белянок и других вредителей

Обычные ноготки, или календула, которые садоводы выращивают в качестве декоративного или лекарственного растения, на самом деле настоящие биологические воины и спасители культур.
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Если вы посадите ноготки возле капусты, лука, картофеля, в цветниках, то она предотвратит развитие мозаики, вызываемой вирусами, многие грибковые инфекции (фузариоз, «черная ножка»).
Календула выгонит из почвы нематод, не даст бабочкам-белянкам отложить яйца на капустных листьях, отпугнет луковую муху, колорадского жука.
Источник: ogorodum.ru