Обязательно посадите этот цветок у грядок: прогонит колорадского жука, луковую муху, бабочек-белянок и других вредителей

Если вы посадите ноготки возле капусты, лука, картофеля, в цветниках, то она предотвратит развитие мозаики, вызываемой вирусами, многие грибковые инфекции (фузариоз, «черная ножка»).

Календула выгонит из почвы нематод, не даст бабочкам-белянкам отложить яйца на капустных листьях, отпугнет луковую муху, колорадского жука.

Источник: ogorodum.ru