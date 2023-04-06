Новый курс доллара больно ударил по нервам Россиян: самые печальные прогнозы оправдываются

Последний курс доллара, который установили биржевики во время валютных торгов показал, что самые печальные прогнозы экспертов сбываются.
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Недавно аналитикам, которые пророчили курс в 80 рублей и выше в апреле, верили единицы. Сейчас совершенно очевидно, что они были правы.
Мосбиржа показала вечером 5 апреля цифру в 79,84 рубля. Понятно, что перемахнуть рубеж доллару в несколько копеек труда уже не составит. Не удивительно, что такие показатели больно ударили по нервам некоторых россиян.
Источник: 1prime.ru.