Новый курс доллара больно ударил по нервам Россиян: самые печальные прогнозы оправдываются

Последний курс доллара, который установили биржевики во время валютных торгов показал, что самые печальные прогнозы экспертов сбываются.

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Недавно аналитикам, которые пророчили курс в 80 рублей и выше в апреле, верили единицы. Сейчас совершенно очевидно, что они были правы.