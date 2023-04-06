Как по сценарию: доллар впервые за год показал рекорд — что будет дальше

Рост доллара продолжается с марта. На апрель финансисты предрекали, что «американец» перевалит за 80-рублевую отметку. И, судя по тенденции, произойдет это со дня на день. Уже 6 апреля стоимость «зеленого» уже достигла 79,5 рубля. Это рекорд за последний год, с апреля 2022-го.
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Что будет дальше, сейчас пытаются предсказать многие эксперты. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что дальнейшего роста не избежать. Но убежден, что рост будет не такой болезненный, как год назад.
«Поскольку доллар, евро и юань достигли своих целевых уровней, то ожидаю временной стабилизации курса рубля по отношению к ним. Если ЦБ РФ не станет вмешиваться и выражать свое недовольство текущей ситуацией, то ослабление рубля продолжится. В этом случае, чтобы не разогнать инфляцию, регулятору придется повышать ключевую ставку и ограничивать рост доллара и евро. По доллару на тонком рынке (когда мало покупателей и продавцов) возможен подъем до 82 рублей», — цитирует эксперта life.ru