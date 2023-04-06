Как по сценарию: доллар впервые за год показал рекорд — что будет дальше

Рост доллара продолжается с марта. На апрель финансисты предрекали, что «американец» перевалит за 80-рублевую отметку. И, судя по тенденции, произойдет это со дня на день. Уже 6 апреля стоимость «зеленого» уже достигла 79,5 рубля. Это рекорд за последний год, с апреля 2022-го.

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Что будет дальше, сейчас пытаются предсказать многие эксперты. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что дальнейшего роста не избежать. Но убежден, что рост будет не такой болезненный, как год назад.