Делаем дома средство от сорняков из уксуса: работает мгновенно — все чисто!

Возьмите уксус, насыпьте в него горсть соли, немного моющего средства, наденьте распылитель и оросите нежелательную растительность. Средство действует мгновенно!

Растения побелеют и отсохнут тут же, а вы займетесь более приятными делами.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».