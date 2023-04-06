Делаем дома средство от сорняков из уксуса: работает мгновенно — все чисто!

Сорняки, которые вылазят в щелях плитки, вдоль дома доставляют немало хлопот. В этих местах почва твердая и вырвать растения порой практически невозможно. Однако вытравить их из этих мест — проще простого.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Возьмите уксус, насыпьте в него горсть соли, немного моющего средства, наденьте распылитель и оросите нежелательную растительность. Средство действует мгновенно!
Растения побелеют и отсохнут тут же, а вы займетесь более приятными делами.
Источник: Telegram-канал «Сад и огород».