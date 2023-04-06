Делаем дома средство от сорняков из уксуса: работает мгновенно — все чисто!

Делаем дома средство от сорняков из уксуса – работает мгновенно!

Огород. Фото: Global Look Press

Стоит только распылить его на нежелательную растительность, и вся проблема уйдет!

Сорняки, которые вылазят в щелях плитки, вдоль дома доставляют немало хлопот. В этих местах почва твердая и вырвать растения порой практически невозможно. Однако вытравить их из этих мест — проще простого.

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Возьмите уксус, насыпьте в него горсть соли, немного моющего средства, наденьте распылитель и оросите нежелательную растительность. Средство действует мгновенно!

Растения побелеют и отсохнут тут же, а вы займетесь более приятными делами.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».

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