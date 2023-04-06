Будет, как год назад: на сколько вырастет доллар уже в апреле, сообщил финансист

Год назад, 12 апреля 2022-го, доллар стоил более 85 рублей. И сейчас «американец» демонстрирует крейсерскую скорость, стремительно приближаясь к космическому показателю. Уже на днях был установлен рекорд – впервые за год «зеленый» 4 апреля поднялся до 79 рублей. Но финансисты говорят: скоро, вероятно, будет, как год назад.

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Несмотря на рост цен на нефть на фоне сокращения ее добычи странами ОПЕК+, рубль становится все слабее. Последствия этого подорожания ощутятся лишь к концу месяца - началу мая, а пока рынок реагирует на мартовские падения.

Сайт Forbes со ссылкой на начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгин сообщает, что на фоне такого роста нефтегазовых доходов курс доллара должен стабилизироваться в районе 75-80 рублей, но в краткосрочной перспективе может вырасти выше 80. Такой прогноз высказывали и ранее многие финансисты.