Как сварить кальмара мягким: легкие, но важные правила — не придется жевать «резину»

Многие хозяйки избегают рецептов с кальмаром, поскольку варка этого морепродукта представляет собой тот еще квест. Даже когда, казалось бы, все пропорции и время соблюдены, тушка оказывается жесткой, как резина — никуда не годится, только выбрасывать. Но есть несколько правил, которые помогут избежать провала при приготовлении полезного продукта.

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Кальмар после варки останется мягким, если его как следует разморозить перед погружением в кастрюлю, а не кидать сразу ледяным. Как только вода закипит, засеките две минуты, а потом сразу же доставайте: в кипящей воде долго ему находиться нельзя. Также не следует варить сразу много тушек, лучше несколькими партиями по 2–3 штучки.

Вот так выглядит процесс приготовления кальмара: Вскипятите воду, затем насыпьте соль и специи. Заранее очищенные тушки опустите в кипящую кастрюлю, дождитесь, когда вскипит, засеките две минуты. Вытащите порцию, повторите то же самое со следующей.

По материалам сайта Pensnews