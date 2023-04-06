Аптечный раствор отмоет сковородку: быстрое и копеечное решение для хозяйки

Идеальная чистота сковородок – не такая уж и труднодостижимая цель, если знать народные лайфхаки. Огромное количество хозяек уже знает, что тратить баснословные деньги на подорожавшие моющие средства нет смысла, ведь ходит в аптеку. Копеечный раствор аммиака, или по-другому нашатырный спирт, отмывает на раз!

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Почерневший налет быстро отстанет от сковородок, если ее замочить на час в растворе с нашатырем. Причем, понадобится 1 чайная ложка и литр воды – разведите, опустите, достаньте и протрите! Сковородка будет как новая.

По материалам сайта Pensnews