«Скандальный и напряженный»: Глоба про Полнолуние 6 апреля - как спастись

Астролог Богдан Глоба на четверг, 6 апреля дал прогноз людям. День Полнолуния, когда следует проявить максимум бдительности при общении с другими. Поскольку он заряжен эмоционально, причем не самыми положительными импульсами.

«Тут как всегда: агрессия, неадекватность, обостренные реакции на, казалось бы, простые вещи. И оборотни, конечно же, с вампирами. Но не как в фильмах, а поведенческие и энергетические. Спасает как всегда здравомыслие», - предостерег людей астролог.

А целом сам день лучше провести за работой. Несмотря на напряжение, он довольно благоприятен для сделок. Вечером стоит проявить сдержанность – высок риск скандалов.