Будут как на картинке: сделайте это с тюльпанами, как только они проклюнутся — все соседи обзавидуются

Как только тюльпаны проклюнутся на клумбах, нужно удалить всю прошлогоднюю мульчу. Небольшие холода этим цветам не страшны, но если ожидаются заморозки, то тюльпаны лучше прикрыть.
Почву обязательно надо рыхлить — корни тюльпанов любят получать кислород, к тому же рыхление предотвращает загнивание.
Затем можно провести подкормку тюльпанов. Для этой цели хороша аммиачная селитра. На 1 квадратный метр достаточно 20 г удобрения.
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Через две недели почву нужно посыпать золой, которую затем прикапывают в землю. Она и грунт раскислит, и подкормит растения. Чтобы тюльпаны дольше радовали вас своим цветением, полейте их однопроцентным раствором бора.
По материалам belnovosti.by