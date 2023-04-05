Будут как на картинке: сделайте это с тюльпанами, как только они проклюнутся — все соседи обзавидуются

Как только тюльпаны проклюнутся на клумбах, нужно удалить всю прошлогоднюю мульчу. Небольшие холода этим цветам не страшны, но если ожидаются заморозки, то тюльпаны лучше прикрыть.

Почву обязательно надо рыхлить — корни тюльпанов любят получать кислород, к тому же рыхление предотвращает загнивание.

Затем можно провести подкормку тюльпанов. Для этой цели хороша аммиачная селитра. На 1 квадратный метр достаточно 20 г удобрения.

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