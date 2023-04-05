«Удачный месяц»: эти два знака зодиака легко решат все проблемы в апреле

Счастье

Фото: Global Look Press

Астролог Анна Савельева рассказала, кому нужно обзавестись новыми контактами, а кого ждут перемены на работе.

Астрологи зачастую делятся своими прогнозами на будущее. Звезды помогают им узнать, что может случиться.  Астролог Анна Савельева для сайта Teleprogramma.pro назвала те знаки зодиака, которые в апреле смогут справиться со всеми проблемами.  Она назвала всего трех счастливчиков из зодиакального круга. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Стрельцы, ваше внимание будет привлечено к детям, развлечениям и удовольствиям, возможно, связанными с хобби. Перемены на работе… Возможно даже неприятного характера.

С середины месяца принесет рост профессионализма, вы научитесь смотреть шире правил и инструкций, находить нетривиальные решения. И это качество поможет решить многие проблемы, что так долго не решались решить.

Для Водолеев удачный месяц для покупки аудио и видео техники ну или компьютера с хорошей звуковой картой.

Еще удачное время, чтобы получить какие-то навыки самостоятельно или по книгам и эти навыки помогут посмотреть на ваши проблемы с другой стороны и максимально выгодно для себя их закрыть.

Так же благоприятное время начать разбор дизайна вашей квартиры и приступить к ремонту. Апрель хорошо бы обзавестись новыми контактами, знакомствами, собрать больше информации», – поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

Читайте также