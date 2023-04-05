Неприятный запах из духовки улетучится навсегда: простейший способ — потребуется всего две минуты

Электрические плиты в магазине бытовой техники

Электрические плиты в магазине бытовой техники. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто обожает печь и запекать.

Духовка имеет свойство накапливать неприятные запахи. Но избавиться от них можно всего за пару минут.

Вам потребуется противень, вода и лимон. Нужно нарезать лимон ломтиками и разложить на противень, затем налить в него воду, поставить в духовку и включить ее.

Через пару минут после того, как вода закипит, духовку нужно выключить. И оставить так до полного охлаждения духового шкафа.

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Затем откройте духовку и протрите внутренние поверхности чистой влажной тряпкой. После такого ухода неприятный запах исчезнет. При необходимости эту манипуляцию следует провести повторно.

По материалам belnovosti.by

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