Неприятный запах из духовки улетучится навсегда: простейший способ — потребуется всего две минуты

Духовка имеет свойство накапливать неприятные запахи. Но избавиться от них можно всего за пару минут.

Вам потребуется противень, вода и лимон. Нужно нарезать лимон ломтиками и разложить на противень, затем налить в него воду, поставить в духовку и включить ее.

Через пару минут после того, как вода закипит, духовку нужно выключить. И оставить так до полного охлаждения духового шкафа.

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