Неприятный запах из духовки улетучится навсегда: простейший способ — потребуется всего две минуты

Духовка имеет свойство накапливать неприятные запахи. Но избавиться от них можно всего за пару минут.
Вам потребуется противень, вода и лимон. Нужно нарезать лимон ломтиками и разложить на противень, затем налить в него воду, поставить в духовку и включить ее.
Через пару минут после того, как вода закипит, духовку нужно выключить. И оставить так до полного охлаждения духового шкафа.
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Затем откройте духовку и протрите внутренние поверхности чистой влажной тряпкой. После такого ухода неприятный запах исчезнет. При необходимости эту манипуляцию следует провести повторно.
По материалам belnovosti.by