Обязательно для женщин после 40: важные советы стилиста, как правильно подбирать одежду

Эксперт дала простой совет. Если на каблуках уже сложно ходить, то можно заменить их на танкетку или платформу, чтобы поберечь ноги в повседневной жизни. При этом обувь будет выглядеть более изящно.

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Также она назвала две вещи, которые должны быть в гардеробе любой женщины в зрелом возрасте. Это джинсы на высокой посадке и платье с драпировкой на талии. Лесли Хсу пояснила, что эти фасоны подходят любой фигуре.

Она также порекомендовала выбрать 5-6 универсальных вещей, которые можно носить в любом весе. Для многих не секрет, что изменения объемов тела — нередкий случай, поэтому лучше заранее к этому подготовиться. Это могут быть юбки и платья макси длины и оверсайз-пиджаки, пишет The Voice.