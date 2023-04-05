Никогда бы не подумали! Кожура этих фруктов — идеальная подкормка для рассады перцев: урожай снимите рекордный

Вносить банановую подкормку довольно просто. Нужно высушить кожуру в духовке. Затем в кофемолке помолоть до состояния порошка и аккуратно присыпать рассаду.

Кроме этого, хорошей подкормкой для рассады перцев является йод. Растворив каплю йода в литре воды, полить перцы, после чего провести полив чистой водой.

Можно использовать для подкормки и перекись водорода — две ложки перекиси на два литра воды. Можно ей полить рассаду или же опрыскать ее.

Рассаду обрабатывают не более трех раз за две недели.

По материалам belnovosti.by