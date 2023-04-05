Будет как новая: чем очистить белую обувь от пятен — три простейших средства, которые всегда есть под рукой

Белые туфельки, сумочка и украшения

Белые туфельки, сумочка и украшения. Фото: Global Look Press

Советы для тех, кто хочет выглядеть как «с иголочки».

Белая обувь выглядит очень эффектно, правда, до тех пор, пока не испачкалась. А в наших условиях сделать это очень просто.

Так что лайфхаки на тему того, как быстро и эффективно очистить белую обувь от грязи, очень актуальны, тем более в теплый период года.

Итак, есть три простейшие средства, которые помогут вернуть обуви первозданную белизну.

1. Молоко и крахмал нужно смешать в равных пропорциях. Полученную смесь нанести на загрязненные участки на 10 минут,  а затем убрать излишки пасты салфеткой, смоченной в воде.

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2. Сода и уксус смешиваются до пастообразного состояния и наносятся на обувь. Затем аккуратно нужно потереть щеткой и удалить излишки средства влажной тряпочкой.

3. Белизну разведите с водой и протрите обувь. Оставьте на 10-15 минут, а затем протрите смоченной в воде салфеткой.

Имейте в виду, что какой бы метод очистки обуви вы ни выбрали, сначала стоит протестировать его на небольшом участке обуви.

По материалам belnovosti.by

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