Будет как новая: чем очистить белую обувь от пятен — три простейших средства, которые всегда есть под рукой

Белая обувь выглядит очень эффектно, правда, до тех пор, пока не испачкалась. А в наших условиях сделать это очень просто.

Так что лайфхаки на тему того, как быстро и эффективно очистить белую обувь от грязи, очень актуальны, тем более в теплый период года.

Итак, есть три простейшие средства, которые помогут вернуть обуви первозданную белизну.

1. Молоко и крахмал нужно смешать в равных пропорциях. Полученную смесь нанести на загрязненные участки на 10 минут, а затем убрать излишки пасты салфеткой, смоченной в воде.