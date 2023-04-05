Для родителей, которые получают детские пособия, ввели важное правило: обрадуются миллионы россиян

В России десятки миллионов семей с детьми. Примечательно, что каждый год рождается больше миллиона малышей в стране. И для родителей предусмотрены выплаты. Это не только материнский капитал, но и ежемесячные выплаты. На этот раз россиян с детьми предупредили о важном изменении, которое коснется денежных выплат по уходу за ребенком до полутора лет.
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По правилам, работающие граждане получают эту выплату 8 числа каждого месяца. Однако в апреле график другой, так как 8 число приходится на субботу. По этой причине деньги будут перечислены раньше — не позднее 7 апреля.
Также важно знать, что размер выплаты зависит от заработной платы и составляет 40% от ее среднего размера, но не менее 8591 рубля, пишет MK.RU.