Не берите — отрава: эксперт объяснила, как определить некачественные креветки

В России многие любят морепродукты. Однако в магазины чаще всего они доставляются в замороженном виде. У многих возникают проблемы с тем, что выбрать наиболее свежие продукты сложно. Особенно проблематично это, когда нужно купить креветки.
Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева рассказала, как выбрать качественные креветки.
Она пояснила, что обращать внимание нужно не только на срок годности, но и на то, в каком виде находятся креветки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Как правило, креветки продаются в ледяной глазури. Важно помнить, что ледяная глазурь — это тонкая и полупрозрачная оболочка на креветке. Если креветки в снегу, то это признак того, что не соблюдался температурный режим. Таким продуктом можно сильно отравиться», — пояснила эксперт в беседе с порталом «А теперь внимание!».