Теперь уже не изменится: объявлен самый новый курс валют — лучше и не видеть эти цифры

Центробанк РФ по результатам торгов в среду, 5 апреля, на Московской бирже установил новый курс валют.

Он уже не изменится, по крайней мередо открытия торгов на бирже завтра, в четверг, 6 апреля.

Рубль в эту среду вновь уступил свои позиции ведущим мировым валютам доллару и евро.

По итогам дня стоимость доллара повысилась на 13 копеек — до 79,49 рубля. Евро вырос на 37 копеек — до 87,09 рубля.

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