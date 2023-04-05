Теперь уже не изменится: объявлен самый новый курс валют — лучше и не видеть эти цифры

Центробанк РФ по результатам торгов в среду, 5 апреля, на Московской бирже установил новый курс валют.
Он уже не изменится, по крайней мередо открытия торгов на бирже завтра, в четверг, 6 апреля.
Рубль в эту среду вновь уступил свои позиции ведущим мировым валютам доллару и евро.
По итогам дня стоимость доллара повысилась на 13 копеек — до 79,49 рубля. Евро вырос на 37 копеек — до 87,09 рубля.
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Если вы не планируете в ближайшее время покупать валюту, то вам на эти цифры лучше не смотреть и ничего о них не знать.
Такой курс рубля выгоден для российского бюджета, помогая ему закрыть дефицит.
По материалам vnimanie.pro