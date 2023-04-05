Большая радость: названа дата открытия бывших магазинов Zara в России

В 2022 году из России ушли многие бренда. зарубежные компании стали закрывать свои магазины на территории РФ. Многие были раздосадованы, когда закрылись бутики Zara. До недавнего времени, точно не было известно, что будет с магазинами.
Однако замминистр промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал дату открытия всех бутиков бывшей Zara и других магазинов, принадлежащих компании Inditex в России.
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По его словам, все названия брендов будут новыми, так как магазины откроются под новым управлением.
«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — поделился Евтухов в беседе с РИА Новости.
Стоит добавить, что магазины откроются под брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET.