Большая радость: названа дата открытия бывших магазинов Zara в России

В 2022 году из России ушли многие бренда. зарубежные компании стали закрывать свои магазины на территории РФ. Многие были раздосадованы, когда закрылись бутики Zara. До недавнего времени, точно не было известно, что будет с магазинами.

Однако замминистр промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал дату открытия всех бутиков бывшей Zara и других магазинов, принадлежащих компании Inditex в России.