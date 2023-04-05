Добавьте это при поливе в комнатные цветы и пышное цветение обеспечено: простое средство есть в каждой аптечке

Цветы в кашпо зацветут буйным цветом, если их подкормить после зимы таблеткой, которая есть в каждой аптечке.

Речь идет об ацетилсалициловой кислоте, или об аспирине. Достаточно всего одной таблетки на литр воды, чтобы обеспечить растениям, уставшим после зимы, хорошую подкормку и стимул цвести.

Эта подкормка подбодрит растения после зимней спячки, хилые и со слабой корневой системой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».