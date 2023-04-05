Добавьте это при поливе в комнатные цветы и пышное цветение обеспечено: простое средство есть в каждой аптечке

Цветок гибискуса

Цветок гибискуса. Фото: Global Look Press

Чем подкормить цветы в кашпо после зимы.

Цветы в кашпо зацветут буйным цветом, если их подкормить после зимы таблеткой, которая есть в каждой аптечке.

Речь идет об ацетилсалициловой кислоте, или об аспирине. Достаточно всего одной таблетки на литр воды, чтобы обеспечить растениям, уставшим после зимы, хорошую подкормку и стимул цвести.

Эта подкормка подбодрит растения после зимней спячки, хилые и со слабой корневой системой.

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Поливать растения аспирином нужно 3-4 раза в год, то есть, каждый сезон. И тогда они будут крепкими, зелеными и пышно цветущими.

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