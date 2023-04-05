Блестят со всех сторон — это космос: раскрыт простой рецепт нереально красивых яиц к Пасхе

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Рецепт оказался очень простым. Она предупредила, что яйца необходимо хорошо помыть, а затем сложить в кастрюлю. Однако залить их нужно полусладким красным вином.

Сначала варите яйца примерно 10-12 минут, а потом дайте настояться в этом вине как минимум часов 15 (напомним, что алкоголь выпаривается при нагревании). А после этого следует выложить яйца на салфетку и дождаться пока они высохнут. А если вам не терпится увидеть результат, то можете подсушить их феном.