Есть на каждой кухне: добавьте это в воду при варке пельменей, и ни один не развалится — начинка будет целой, вкус идеальным

Частенько случается такое, что пельмени при варке лопаются, и начинка выпадает из них. Есть такое блюдо никакой радости. Отдельно тесто, отдельно фарш — неаппетитно и скучно.

Но один ингредиент, который, как правило, есть на каждой кухне, может спасти ситуацию. Добавление его в воду при варке пельменей — гарантия того, что ни один из них не развалится и не потеряет начинку.

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