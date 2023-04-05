Виза не нужна: топовый для туристов азиатский город снял все ограничения на въезд россиян

Вот уже два года туристам из России сложно путешествовать. Многие страны не сняли ограничения на въезд, а так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов, добраться в дальние страны можно лишь с пересадками.
Однако генконсульство РФ в специальном административном районе КНР, Гонконге, порадовал соотечественников хорошими новостями. Все ограничения на въезд в мегаполис с россиян, а также для жителей других стран, сняты.
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Речь идет мерах, которые приняли китайские власти еще во время пандемии коронавируса. А вот с 1 апреля туристам больше не нужно предъявлять сертификат о сертификации, результаты ПЦР- или экспресс-тесты на антиген.
Также больше не нужно покупать медстраховку, которая покрывала бы расходы на лечение, если человек заболел коронавирусом. А самое приятно, что даже виза на въезд в Гонконг россиянам тоже не нужна, об этом сообщили дипломаты на своем сайте.