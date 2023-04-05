Виза не нужна: топовый для туристов азиатский город снял все ограничения на въезд россиян

Вот уже два года туристам из России сложно путешествовать. Многие страны не сняли ограничения на въезд, а так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов, добраться в дальние страны можно лишь с пересадками.

Однако генконсульство РФ в специальном административном районе КНР, Гонконге, порадовал соотечественников хорошими новостями. Все ограничения на въезд в мегаполис с россиян, а также для жителей других стран, сняты.