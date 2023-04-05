С 1 по 9 мая объявят выходными днями: законопроект уже внесен в Госдуму

Депутаты от партии «Новый люди» в Госдуме выступили с новой законодательной инициативой. Народные избранники считают, что гражданам России нужно дать возможность полноценно отдыхать не только в начале января, но и мая.

Депутаты уже внесли на рассмотрение своих коллег новый законопроект о длинных выходных днях - с 1 по 9 мая.