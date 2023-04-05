С 1 по 9 мая объявят выходными днями: законопроект уже внесен в Госдуму

Депутаты от партии «Новый люди» в Госдуме выступили с новой законодательной инициативой. Народные избранники считают, что гражданам России нужно дать возможность полноценно отдыхать не только в начале января, но и мая.
Депутаты уже внесли на рассмотрение своих коллег новый законопроект о длинных выходных днях - с 1 по 9 мая.
«При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический», - уверены инициаторы законопроекта.
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При этом авторы законопроекта хотя сократить новогодние каникулы на целых четыре дня - выходными будут с 1 по 3 января, и перенести их на май - с 1 по 5 мая.
По материалам РИА «Новости».