Нищета и проблемы: эти знаки зодиака накроют финансовые проблемы до конца 2023 года

В список попали Львы. По словам эксперта, в жизни «царей» грядут тяжелые времена. Случится то, что вынудит потратить все сбережения, но даже этого не хватит на решение проблемы. Поэтому есть вероятность, что придется влезть в долги. Львов будет угнетать, что расходы станут очень большими, а вот с доходами будут изрядные проблемы.

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Также финансовые проблемы обрушатся на Рыб. Отмечается, что у них могут возникнуть проблемы с недвижимостью. Представителям этого знака зодиака нужно постараться поберечь нервы и деньги, но это будет сложно. Расходы резко начнут превышать доходы. Это приведет к нищете. И до конца года исправить ситуацию не получится. А это уже отразится на здоровье, поэтому деньги придется тратить на лекарства, пишет портал Rsute.