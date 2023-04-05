Пенсионеров предупредили о важных переменах: доставка пенсий изменится с 1 мая

Юрист Елена Кузнецова предупредила пенсионеров, что скоро изменится порядок выплат по старости. После поправок в федеральный закон доставка пенсии будут осуществляться по-другому. Теперь официально этим может заниматься только «Почта России».
Изменения вступят в силу с 1 мая. По словам эксперта, нужно обязательно обратить внимание на документы.
Имеется в виду ситуация, когда родственники или знакомые пенсионеров, получают выплаты за них по доверенности.
Если в бумагах прописано конкретное название организации, которое раньше занималось доставкой пенсии, то документ необходимо срочно переделать.
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«Как следует из закона, теперь будет два способа доставки пенсии. Получатель может выбрать наиболее подходящий для себя: на счет в банке или через почту.
Кстати, выплаты будут проводить и в отделениях связи, и по месту жительства. Если человеку трудно ходить на почту лично, то почтальон принесет пенсию на дом», — пояснила Кузнецова LIFE.