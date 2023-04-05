Пенсионеров предупредили о важных переменах: доставка пенсий изменится с 1 мая

Изменения вступят в силу с 1 мая. По словам эксперта, нужно обязательно обратить внимание на документы.

Имеется в виду ситуация, когда родственники или знакомые пенсионеров, получают выплаты за них по доверенности.

Если в бумагах прописано конкретное название организации, которое раньше занималось доставкой пенсии, то документ необходимо срочно переделать.

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