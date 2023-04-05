Какой неприхотливый садовый цветок спасает от фитофтороза: садите у картошки и томатов

Фитофтороз – настоящий бич садоводов. Иногда кажется, что спастись от него невозможно. Однако выход есть – просто посадите рядом с пасленовыми неприхотливую настурцию.

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Этот красивый цветок не только добавит красок в ваш сад, но также поможет с заболеваниями. Картошка и томаты будут расти рядом с растением здоровыми и сильными.

Также рядом с картофелем рекомендуют садить календулу (ноготки). Этот цветок предотвращает развитие мозаики, вызываемой вирусами, многие грибковые инфекции (фузариоз, «черная ножка»), гонит из почвы нематод.

Бабочки-белянки никогда не отложат личинки рядом с ноготками. Мало того, оранжевый цветок не выносят такие вредные насекомые, как луковая муха и колорадский жук.

Источник: ogorodum.ru