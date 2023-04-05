Почему к плодовым деревьям обязательно нужно прикапывать настурцию: живой лекарь

Настурцию многие садоводы любят за красоту и неприхотливость. Однако на этом польза цветка не заканчивается. Это растение — настоящий лекарь огородных культур.

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Настурция спасет ваши грядки от тли, белокрылки, капустницы. Защитит также плодовые деревья, поэтому опытные садоводы осенью ее прикапывают в приствольных кругах.

Если посадите настурцию у любых пасленовых (к ним относятся томаты и картофель), цветок спасет культуры от фитофтороза.

Источник: ogorodum.ru