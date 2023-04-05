Липкий и жирный налет на кухне в один миг убирается этим составом: готовим дома из подручных веществ

Рано или поздно на кухне все поверхности бытовой техники и мебели покрываются липким и жирным слоем, который не так-то просто смыть.
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Мы вам расскажем, как приготовить дома средство, которое смоет всю эту грязь в два счета. Он очень простой и дешевенький.
Понадобится спирт или спиртовой раствор, его нужно чуть прогреть градусов до 40. Две столовые ложки спирта соедините с 1 чайной ложкой жидкого мыла (можно натереть и растворить твердое мыло). Перемешать.
Нанесите состав на проблемную поверхность, подождите минут 5-10 и протрите тряпочкой. Этим составом вся липкость и жирность смоется мгновенно!
Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».