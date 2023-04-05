Бросьте таблетку аспирина в унитаз — спасете семью

Унитаз — самое благоприятное место в доме, где размножаются бактерии. Кроме того, там селятся плесень и грибок, а это опасно для здоровья.

Опытные хозяйки придумали способ — как избавиться от недоброжелателей при помощи копеечного средства. Для этого потребуются таблетки аспирина!

Просто киньте три таблетки вечером в унитаз, а утром тщательно смойте. Лекарство убьет бактерии и наведет чистоту.

Повторяйте процедуру не менее одного раза в месяц.

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