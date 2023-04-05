Доллар — по 150! Сбудется ли самый худший сценарий в ближайшее время

Некоторые экономические аналитики уверены, что доллар в ближайшее время будет расти в цене из-за низкой цены на нефть. И якобы дальше будет только хуже. Не исключено, что «американец» может подорожать и до 150 рублей.

Однако эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сомневается в подобном развитии событий. По его словам, такое может произойти, если цены на нефть грохнутся, а это вряд ли.

«Страны ОПЕК не пойдут на это, это уже ясно», — отметил он.

Соответственно, самый реальный потолок цен — это 85 рублей за доллар максимум.

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