Объявлена максимальная цена доллара в апреле - до каких котировок упадет рубль

Рубль продолжает слабеть из-за подорожания нефти. Сейчас доллар стоит выше 79 рублей, такие показатели в последний раз были в апреле прошлого года.

Экономисты считают, что это не потолок. В этом месяце «американец» может дорасти до 82,5 рубля.

Напомним, нефть марки Brent с марта по ноябрь прошлого года стоила выше 100 долларов за баррель, а сам доллар тогда стоил около 60 рублей.

Сейчас Brent подешевела на 30%. Соответственно, американская валюта подросла в цене на столько же.

«У нас в России курс определяется платежным балансом, а он коррелирует с ценами на нефть», - подчеркнул аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский.

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