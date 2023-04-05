Зачем при жарке котлет нужно всегда на дно класть пергамент: сковороду больше не мойте!

Отмывать сковороду после жарки котлет или мяса — сомнительное удовольствие. Посуда грязная, на ней практически всегда остается неприятный и трудновыводимый нагар.

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Однако избежать этих домашних проблем можно легко, если использовать при жарке пергамент. Кулинарная бумага продается в любом хозяйственном отделе, стоит недорого.

Отрежьте кусочек бумаги примерно по размеру дна сковороды, разомните. Расстелите его и сверху налейте необходимое количество масла. Жарьте котлеты как обычно. Вы заметите, что они прожариваются ровно. С красивой корочкой, не пригорают.

После готовки, просто аккуратно поднимите пергамент со всех краев скомкайте и выбросите в мусорное ведро. Остатки масла сотрите со сковороды бумажной салфеткой. Мыть ее не надо!

Источник: Telegram-канал «Дамские секреты».