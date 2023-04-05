Намылить — и в микроволновку! Как быстро убрать пятна с кухонных полотенец

Кухонные полотенца доставляют немало хлопот хозяйкам — они часто грязнятся, а пятна вывести с них практически невозможно без особых средств.

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Впрочем, не все так сложно. Попробуйте проверенный многими хозяйками метод с микроволновкой и мылом, и вы поразитесь, как все может быть просто.

Берем обычное хозяйственное мыло, хорошенько намыливаем полотенца, кладем в полиэтиленовый пакетик и отправляем в микроволновку на 10 минут.

Далее ополаскиваем полотенца в горячей и воде и радуемся отсутствию каких-либо пятен. Способ имеет эффект легкого отбеливания и лучше его использовать для светлых вещей.

Источник: дзен-канал «Кухмастер».