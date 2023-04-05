Как уксусом убрать желтые пятна и известковый налет на унитазе и ванне: одним махом!

Очень просто, без тяжелого физического воздействия и вложения средств можно удалить все желтые пятна и известковый налет с сантехники в доме.

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Для этого понадобятся бумажные или иные салфетки и уксус. Лучше чистку выполнять на ночь или перед выходом на работу — понадобится время на пропитку.

Разложите салфетки по проблемным поверхностям и вылейте на них уксус. Оставьте в таком состоянии часов на 8–10. Потом одним махом промойте все обычной водой или с содой, если есть такая необходимость.

Источник: belnovosti.by