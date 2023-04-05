У валютчиков сдают нервы: на бирже курс доллара дал понижение, разбив планы россиян

Поведение доллара на Мосбирже в последние недели выглядело стабильным – «американец» постоянно шел в рост.

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Эксперты спрогнозировали на апрель его курс в 80 рублей и выше, и фактически это уже стало явью. Естественно, инвесторы и брокеры стали выстраивать свои стратегии в связи с данной цифрой.

Но не тут-то было, доллар 5 апреля утром на торгах совершил поворотный маневр и снизил свой курс! Не удивительно, что у некоторых валютчиков сдали нервы, ведь их планы на торгах были иными. Курс доллара снизился в среду на 12 копеек до 79,40 рубля.

Источник: 1prime.ru.