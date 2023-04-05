Новая реальность: объявлена стоимость доллара и евро на 5 апреля — «американца» лихорадит

Центральный банк России установил новый официальный курс доллара и евро на 5 апреля. Валюта пока не в состоянии ускорить свой рост. Доллар теперь стоит 79,35 рубля, что на 1 рубль 41 копейку выше предыдущих показателей. Что касается евро, то тут повышение сразу на 2 рубля 10 копеек — до 86,72 рубля.

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Ранее финансовые аналитики сделали прогноз относительно будущего американского доллара, напророчив ему еще десять лет экономической жизни. Эксперты считают, что в скором времени эта валюта окажется в забвении.