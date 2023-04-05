Двойной удар по «американцу»: анонсирован полный отказ от доллара — что взамен

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К примеру, страны БРИКС не стали возражать против инициативы отказаться от доллара, это совершенно точно окажет давление на американскую валюту. Ситуацию прокомментировал финансовый аналитик Владислав Антонов, уточнив, что Китай и Бразилия договорились прекратить использование доллара США в торговых операциях, что стало своего рода двойным ударом по «американцу».

«Страны будут использовать национальные валюты без необходимости конвертации в американский доллар. Привлекательность облигаций США падает», — пояснил эксперт в сфере финансов Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru