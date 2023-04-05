Двойной удар по «американцу»: анонсирован полный отказ от доллара — что взамен

Двойной удар по «американцу»: анасирован полный отказ от доллара - что взамен

Валюта. Фото: Global Look Press

Ситуация с валютой усложняется.

Финансовые аналитики все чаще говорят о будущем доллара, предрекая ему неминуемый закат. Так, «американцу» череда экспертов отводит от силы лет десять экономической жизни, а затем полное забвение.

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К примеру, страны БРИКС не стали возражать против инициативы отказаться от доллара, это совершенно точно окажет давление на американскую валюту. Ситуацию прокомментировал финансовый аналитик Владислав Антонов, уточнив, что Китай и Бразилия договорились прекратить использование доллара США в торговых операциях, что стало своего рода двойным ударом по «американцу». 

«Страны будут использовать национальные валюты без необходимости конвертации в американский доллар. Привлекательность облигаций США падает», — пояснил эксперт в сфере финансов Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru

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