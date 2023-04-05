Валютчики остолбенели: доллар обрушился после уверенного повышения — подножка «американца»

В настоящий момент «американец» торгуется за 79,40 рубля. До этого, напомним, доллар стабильно поднимался вверх и уже вплотную приблизился к критическим 80 рублям, которые предсказывали ему финансовые аналитики на апрель.

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Любопытно, что другие иностранные валюты пошли по старому пути — на повышение. Курс юаня увеличился на 3 копейки, дойдя до 11,53 рубля, евро — на 34 копейки, добравшись до показателя в 87,15 рубля.

Источник: 1prime.ru